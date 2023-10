Universalmuseums Joanneum So bunt wird das Programm zu Ostern in den steirischen Museen Graz - Seit 1. April haben wieder alle Häuser des Universalmuseums Joanneum ihre Pforten geöffnet und locken mit einem bunten Frühlingsprogramm, dazu gibt es für Kulturinteressierte das Jahresticket im April zum Spezialpreis. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (306 Wörter) Die Winterpause ist zu Ende! Auch das Schloss Eggenberg mit seinen Prunkräumen ist wieder zugänglich. © Universalmuseum Joanneum/Peter Gradischnigg

Mit seinen 19 Museen und der Tierwelt Herberstein bietet das Universalmuseum Joanneum bestimmt bei jeder Witterung und für jeden Geschmack das passende Ausflugsziel. Denn mit 1. April sind sämtliche Häuser aus dem Winterschlaf erwacht und warten mit einem bunten Strauß an (Oster-)Programmpunkten auf.

Ostern im Museum

Zahlreiche Aktivitäten für Groß und Klein werden zum Beispiel im Österreichischen Freilichtmuseum Stübing geboten. So heißt es am 6. April 2023 von 11 bis 16 Uhr „Werkeln zum Osterfest“: Kinder aller Altersgruppen können ohne Anmeldung einfach mitmachen und lernen verschiedene Bräuche wie Eierrollen und Weihfeuertragen kennen. „Osterei, Osterfest, Osternest“ heißt eine Familienführung für Groß und Klein, die am 8. April 2023 von 14.30 bis 15.30 Uhr im Volkskundemuseum am Paulustor angeboten wird. Dabei geht man alten Bräuchen auf die Spur und kann bei einer Oster-Schnitzeljagd sogar das eine oder andere Nesterl finden. Ein großes Ostergewinnspiel findet am 9. und 10. April 2023 im Naturkundemuseum statt. Im Österreichischen Skulpturenpark in Premstätten kommen die Kleinsten zu Ostern auf ihre Kosten: Für Kinder von fünf bis zwölf Jahren findet am Ostermontag, 10. April, von 14 bis 16 Uhr die traditionelle Osternestsuche samt Workshop statt.

Jahresticket-Aktion im April

Für den Saisonstart 2023 hat das Universalmuseum Joanneum außerdem ein besonderes Schmankerl vorbereitet: Das Jahresticket und der Jahresticket-Gutschein können im April für 21 Euro statt 27 Euro online oder an den Museumskassen (außer in den Rosegger-Standorten in Krieglach und Alpl) erworben werden.

Museum im Schloss

Wenn die Sonne einmal nicht scheint, bietet sich ein Ausflug ins Museum umso mehr an. So öffnen nun auch das Landeszeughaus, das Jagdmuseum und Landwirtschaftsmuseum in Schloss Stainz sowie die Prunkräume in Schloss Eggenberg ihre Pforten. In Schloss Trautenfels wird die erfolgreiche Ausstellung Heilkunst fortgesetzt – sie bietet einen Überblick von der antiken Medizin über die Volksmedizin und Klostermedizin bis hin zur Zukunft der medizinischen Versorgung.

In Schloss Trautenfels geht die Sonderausstellung "Heilkunst. Zur Geschichte der Medizin" in die zweite Saison. © Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek Schloss Stainz mit dem Landwirtschafts- und Jagdmuseum bietet spannende Einblicke in das bäuerliche Leben, die Kunst der Jagd und Naturwissen. © UMJ/N. Lackner