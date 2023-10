Häufige Kinderfrage "Gibt es den Oster­hasen?" - So viel Wahr­heit verträgt der Nachwuchs Steiermark - Die Frage nach der Echtheit des Osterhasen oder des Christkinds kommt früher oder später auf alle Eltern zu. Doch wie viel Wahrheit verträgt der Nachwuchs? Die Experten des Notrufs für Kinder und Jugendliche und der Elternseite von Rat auf Draht zeigen, wie man mit derartigen Kinderfragen umgehen kann. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (337 Wörter) © Pexels / Riika J

Gerade Kleinkinder bis zum Alter von etwa drei Jahren glauben fest an das Bestehen von Fantasiewesen. Das sei auch absolut positiv, da dadurch sowohl Fantasie als auch Kreativität angeregt werde, betonen die Experten des Notrufs für Kinder und Jugendliche und der Elternseite von Rat auf Draht. Der Nachwuchs denke quasi über die reale Welt hinaus, was auch für die kognitive Entwicklung wertvoll sei. Besonders in dieser Zeit können Erlebnisse rund um den Osterhasen mit sehr viel Spaß und Freude verbunden sein.

“Ich entscheide, woran ich glaube“

Für Kinder ist es oft sehr erleichternd, wenn man mit ihnen bespricht, dass sie selbst entscheiden können, woran sie glauben möchten und woran nicht. „Weißt du, man kann sich immer aussuchen, woran man glauben möchte“, könnte eine sehr offene Erklärung sein, wenn Kinder sich fragen, ob es denn den Osterhasen tatsächlich gibt. So ist auch die Enttäuschung nicht so groß, wenn entdeckt wird, dass der Osterhase nicht das ist, wofür er lange gehalten wurde. Denn es gab immer die Möglichkeit, daran zu glauben oder eben auch nicht, so die Fachleute. „Ich denke schon, dass es so eine Art Osterhasen geben könnte“, lässt ebenso viel an Eventualitäten offen. Bei Fragen nach dem Osterhasen und wie er denn das überhaupt alles schaffen kann, könne man den Nachwuchs einfach selbst erzählen lassen, wie er sich das so vorstellt, schlagen die Experten vor.

Wie viel Wahrheit verträgt der Nachwuchs?

“Im Endeffekt entscheidet jeder Elternteil selbst, womit er sich wohlfühlt”, führen die Ratgeber aus. “Wie in vielen Situationen gibt es nicht den einen richtigen und den einen falschen Weg, sondern viele verschiedene individuelle Lösungen.” Und Eltern könnten letztlich beruhigt sein: Wirklichen Schaden könne die Osterhasengeschichte nicht anrichten. “Kinder können durchaus auch verstehen, dass man etwas ein wenig anders darstellt, um anderen eine Freude zu bereiten – wie zum Beispiel auch bei Überraschungen zum Geburtstag”, erklären sie abschließend.