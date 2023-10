Rund 90,5 Prozent „Ausgezeichnet": Maturanten sind erfolg­reicher als vor Corona Steiermark - Seit dem Haupttermin 2020 der standardisierten Reife- und Diplomprüfung (sRDP) ist die Positivquote deutlich höher als vor Corona. Laut Statistik Austria schlossen zum Haupttermin 2022 rund 90,5 Prozent der Maturanten die Prüfungen positiv ab. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (345 Wörter) © pexels/cottonbro studio

„Seitdem der Ablauf der standardisierten Reife- und Diplomprüfung coronabedingt geändert wurde, haben sich die Prüfungsergebnisse deutlich verbessert. Nur 6,4 Prozent der angetretenen Kandidaten waren beim Haupttermin 2022 in mindestens einem Fach negativ. Vor der ‚Corona-Matura‘ war dieser Wert noch doppelt so hoch“, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Änderungen aufgrund der Corona-Pandemie

Mit dem Haupttermin 2020 beschloss die Bundesregierung aufgrund der Corona-Pandemie wesentliche Änderungen für die standardisierte Reife- und Diplomprüfung (sRDP). Die Arbeitszeit bei Klausurprüfungen wurde um 60 Minuten verlängert. Der Antritt zu mündlichen Prüfungen sowie die Präsentation und Diskussion der abschließenden Arbeiten waren nur bei drohender negativer Beurteilung vorgesehen. Weiters konnte bei der Wahl von vier Klausurprüfungen eine abgewählt werden, und die Leistung der letzten Schulstufe wurde in die Benotung miteinbezogen. Diese Veränderungen blieben größtenteils auch für den Haupttermin 2021 erhalten. Seit dem Haupttermin 2022 ist der Antritt zur mündlichen Prüfung wieder verpflichtend. Die verlängerte Arbeitszeit bei den Klausurprüfungen und die Einbeziehung der Leistung der letzten Schulstufe blieben im Haupttermin 2022 erhalten.

Schlechter als im Vorjahr, aber deutlich besser als vor 2020

Zum Haupttermin 2022 traten 38 959 Kandidaten zur sRDP an, davon schlossen 90,5 Prozent positiv ab. Damit sank die Positivquote gegenüber den Vorjahren mit 93,5 und 94,3 Prozent, war aber dennoch deutlich höher als vor der Corona-Pandemie (2019: 85,1 %). Dieser Trend spiegelt sich auch in der Anzahl der negativ abgeschlossenen Reifeprüfungen wieder: Rund 6,4 Prozent der Kandidaten waren zum Haupttermin 2022 in mindestens einem Fach negativ. Im Jahr 2019 waren es mit 12,7 % rund doppelt so viele. Zum Haupttermin 2022 erreichten rund 21,4 Prozent der Kandidaten einen „ausgezeichneten Erfolg“ und rund 19,4 Prozent einen „guten Erfolg“. Das entspricht einem leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr. Nach wie vor gibt es an den allgemeinbildenden höheren Schulen (26 %) deutlich mehr „ausgezeichnete Erfolge“ als an den berufsbildenden höheren Schulen (17,4 %).

Niedrigere Negativquoten in Mathematik und Englisch

Parallel zu den Erleichterungen war der Anteil an positiven Gesamtnoten deutlich höher als vor der Corona-Pandemie. So waren zum Haupttermin 2022 im schriftlichen Prüfungsgebiet (Angewandte) Mathematik nur noch rund 2 Prozent und in Englisch rund 0,7 Prozent der Gesamtnoten negativ.