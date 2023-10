Spielplan Schauspiel­haus Graz: Diese Stücke erwarten euch in der Oster­woche Graz - Das Schauspielhaus Graz hat auch in der Karwoche wieder einiges zu bieten. Welche Stücke euch am Mittwoch, 5. April 2023, sowie am Donnerstag, 6. April 2023, erwarten, verraten wir euch hier. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (207 Wörter) Das Theaterstück "Der Menschenfeind", geht am Donnerstag über die Bühne. © Lex Karelly

Am Mittwoch 5. April und Donnerstag, 6. April 2023 gehen wieder einige Theaterstücke im Schauspielhaus Graz über die Bühne. Das erwartet euch in der Osterwoche.

Mittwoch 5. April

Getragen von den Geschichten des industriellen Zeitalters und eigenen Texten rast das Ensemble, bestehend aus Schauspielstudierenden der Kunstuni Graz, durch Melvilles Roman „Moby Dick“. Beginn ist um 20 Uhr im Haus zwei. Die Regie führt Lorenz Nolting. Eine weitere Vorstellung findet um 20.30 Uhr im Haus drei statt. Das Theaterstück „Fischer Fritz“ handelt von einem Fischer, der nach einem Schlaganfall auf häusliche Betreuung angewiesen. Die Lösung ist eine junge 24-Stunden-Betreuerin aus der Ukraine. In der Vorstelllung involviert sind Gerhard Balluch, Alina Danko und Sebastian Pass. Geleitet wird das Stück von Julia Skof.

Donnerstag 6. April

Gemeinsam lassen die Musiker Grenzen verschwimmen, denn so sehr sich der Name „Frånz“ an den steirischen Wurzeln der jungen Songwriterin orientiert, so weltoffen und kontrastreich klingt ihre Musik: Das Quartett bietet eingängigen Jazz-Pop mit einem bunten Feuerwerk an Einflüssen aus R’n’B, Samba, Bossa, Drum’n’Bass, Bebop, Funk und Soul. Die Frånz – Release Show geht um 20 Uhr im Haus zwei über die Bühne. Auch das Theaterstück „Der Menschenfeind“ findet um 19.30 Uhr im Haus eins statt.