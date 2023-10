Jetzt abstimmen! Falstaff-Voting: In welchem Lokal bruncht ihr am liebsten? Steiermark - Das Gourmetmagazin "Falstaff" ist derzeit wieder auf der Suche nach den beliebtesten Frühstücks- und Brunchlokalen. Nun ist die Nominierungsphase abgeschlossen und Cafés aus allen Ecken der Steiermark haben es in das Top-10 Ranking geschafft. In einem Online-Voting könnt ihr noch bis 10. April für euren Favoriten abstimmen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (78 Wörter) © Pexels / fauxels Artikel zum Thema Falstaff sucht das beliebteste Brunchlokal der Steiermark

Das “Fotter” in Graz, das Café “Wasserturm” in Zeltweg oder doch “Das Promenade” in Graz? Aktuell ist das Gourmetmagazin “Falstaff” wieder auf der Suche nach den beliebtesten Frühstücks- und Brunchlokalen in der Steiermark. In einer ersten Phase konntet ihr eure Lieblings-Betriebe nominieren – wir haben berichtet. Nun wurde aus den zehn meistgenannten eine Bestenliste erstellt und ihr könnt online für euer liebstes Frühstücklokal abstimmen. Wer macht wohl das Rennen? Was glaubt ihr?