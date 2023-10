Volkskulturpreis der Steiermark "Dörfer­projekt" eröffnet neue Perspektiven auf ehemalige Gemeinde Bad Radkersburg - Für Bemühungen um den Erhalt von Traditionen mit ihren regionalen Ausprägungen vergibt das Land Steiermark den mit 10.000 Euro dotierten Volkskulturpreis 2023. Neun Dörfer der ehemaligen Gemeinde Radkersburg-Umgebung stehen durch die Initiative im Rampenlicht. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (211 Wörter) SYMBOLFOTO © Przemyslaw Iciak/ #35869660/ stock.adobe.com

Die Jury hat nach eingehender Beratung beschlossen, den Preis an das „Dörfer-Projekt des Museums im alten Zeughaus” in Bad Radkersburg zu vergeben. Das Museum erkannte im Zuge der Fusionierung der Stadtgemeinde Bad Radkersburg und der Gemeinde Radkersburg-Umgebung die Möglichkeit, einen innovativen Beitrag zu leisten und initiierte ein mehrjähriges Dörfer-Projekt mit dem Ziel, jedes Jahr eines der neun Dörfer der ehemaligen Gemeinde zu präsentieren.

Innovatives Projekt mit neuen Blickwinkeln

Landeshauptmann Christopher Drexler: „Das Dörfer-Projekt ist ein innovativer und gleichzeitig identitätsstiftender Beitrag, mit dem neue Blickwinkel auf die Fusion der Stadtgemeinde Bad Radkersburg mit der Gemeinde Radkersburg Umgebung eröffnet werden. Es schafft Bewusstsein für das, was die lokale Geschichte ausmacht. Ich freue mich außerordentlich, dass wir mit dem Volkskulturpreis ein Museum auszeichnen können, das unser kulturelles Erbe in einer zeitgemäßen Auseinandersetzung in die Zukunft trägt.”

Die Begründung der Jury

„Über einen Zeitraum von zehn Jahren stellte das „Museum im alten Zeughaus” die neun Dörfer des Radkersburger Umlandes vor”, so die Jury. Das Dörfer-Projekt veranschauliche das Potential kleiner Museen im Dienst der Gesellschaft. Nah an den Menschen befördert das Dörfer-Projekt Gemeinschaft und Selbstbewusstsein und liefert eine zeitgemäße Auseinandersetzung mit der Frage, was Heimat ist.