Studie zeigt: Junge Singles flirten auch außer­halb von Instagram, TikTok & Co. Kärnten

Im Rahmen einer aktuellen Studie im Auftrag von ElitePartner.at wurden Österreichs Singles befragt, welcher Flirtstrategie sie nicht widerstehen können. Knapp die Hälfte wünscht sich, überraschend in ein Gespräch verwickelt zu werden. 43 Prozent finden es unwiderstehlich, wenn der Flirtpartner auf sie zukommt und sich vorstellt. Fast jeder Dritte steht auf intensiven Blickkontakt und mehr als ein Viertel würde eine Einladung auf einen Drink oder Kaffee nicht ausschlagen. Jeder Fünfte ist bereit, selbst die Initiative ergreifen, wenn er/sie angelächelt wird.

Männer mögen es direkter

Einig sind sich die Geschlechter lediglich beim direkten Vorstellen bzw. dass sie dafür offen sind, mit einem guten Spruch angesprochen zu werden. Ansonsten mögen es die Männer gerne, wenn ihr Gegenüber die Initiative ergreift. So freuen sie sich darüber, wenn sie etwa nach intensivem Blickkontakt angesprochen oder direkt um die Telefonnummer gebeten werden. Bei Frauen hingegen stehen die Chancen gut, wenn man sie spontan in ein Gespräch verwickelt oder sie auf einen Drink einlädt. Allgemein sind die männlichen Singles etwas Flirt-freudiger: Nur sechs Prozent der Männer würden unter keinen Umständen auf einen Flirt eingehen, bei den Frauen sind es 13 Prozent. Von jenen Singles, die sich eine Beziehung wünschen, gibt allerdings nur ein Prozent an, nicht für Flirts empfänglich zu sein.

Ältere Singles stehen auf Gespräche

Der Generationenvergleich zeigt, dass sich mit dem Alter die Vorlieben ändern. Singles ab 50 wollen überrascht und in ein Gespräch verwickelt werden. Bei den unter 30-Jährigen steigen die Chancen auf einen erfolgreichen Flirt, wenn man ihnen Komplimente macht oder sie um die Telefonnummer bittet. Aber ganz ohne Instagram, TikTok und Co. kommen die Jungen dann auch nicht aus – die Frage nach den Socials ist bei jedem fünften unter 30-jährigen Single ein guter Start für einen erfolgreichen Flirt. „Ein Flirt kann den Alltag bereichern und zudem der Start einer intensiven Begegnung sein. Der Frühling ist dafür die perfekte Zeit. Die helleren Tage wirken positiv auf die Stimmung, demzufolge sind die meisten Menschen offener, kommunikativer und flirtbereiter. Jeder Flirt birgt auch das Risiko, einen Korb zu bekommen. Deshalb wünschen sich die meisten eindeutige Signale. Ratsam ist, einen Flirt immer mit einem Blick in die Augen und einem sympathischen Lächeln zu beginnen. Denn das signalisiert grundsätzliche Offenheit für einen Kontakt”, erklärt ElitePartner-Psychologin Lisa Fischbach.