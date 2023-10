Tanken wird wieder teurer Preis-Hammer an Zapf­säule: Auto­fahrer müssen tiefer in die Tasche greifen Kärnten - Autofahrer aufgepasst! Die Preise an der Zapfsäule steigen wieder weiter an. Schon diese Woche müsst ihr mit einer Preissteigerung von bis zu 5 Cent pro Liter rechnen. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (257 Wörter) © Pixabay Artikel zum Thema Einige Staaten steigen auf die "Öl-Bremse": Wird tanken jetzt noch teurer?

Autofahrer müssen in der Osterwoche beim Tanken wieder deutlich tiefer in die Tasche greifen. Grund dafür ist die von der “Opec+” angekündigte Drosselung der Ölproduktion. Die Förderkürzung soll zwar erst im Mai durchgesetzt werden, aber die Ölpreise steigen jetzt schon spürbar. 5 Minuten hat berichtet

Tankpreise steigen

In Hinblick auf das bevorstehende Osterwochenende empfiehlt der ÖAMTC jedenfalls, die Preise zu vergleichen und günstige Tankstellen anzusteuern, um etwaigen übermäßigen Preissteigerungen Paroli zu bieten. Mit den zuletzt deutlich gestiegenen Ölpreisen ist es eben auch schon zu Preissteigerungen an den Zapfsäulen gekommen: Gegenüber Dienstag der Vorwoche zahlt man derzeit rund vier Cent mehr für den Liter Benzin, rund einen Cent mehr für Diesel. Damit ist mit einer Preissteigerung mit bis zu 5 Cent zu rechnen. Die Preise an den österreichischen Zapfsäulen lagen im März 2023 im Schnitt bei 1,624 Euro pro Liter Diesel und 1,576 Euro je Liter Benzin

Diesel wieder günstiger als Benzin

Die Preise für Diesel haben seit Jahresbeginn deutlich nachgegeben, während jene für Benzin relativ konstant geblieben sind. Die Folge dieser Entwicklung: Diesel kostet dieser Tage im Schnitt weniger als Benzin. Gemäß den Meldungen an den offiziellen Spritpreisrechner zahlte man gestern für den Liter Diesel im Schnitt 1,598 Euro, für Benzin mit 1,608 Euro um einen Cent weniger – nachdem Diesel beinahe ein dreiviertel Jahr lang durchgehend teurer war. Im vergangenen November wurde mit einem Preis von über zwei Euro je Liter Diesel (und damit einer Differenz von 30 Cent gegenüber Benzin) das Maximum erreicht.