Qualzucht Bild des Schreckens: Hunde in viel zu kleine Zwinger gepfercht Weiz - Ein Bild des Schreckens offenbarte sich unseren Tierrettern im Bezirk Weiz: In viel zu kleinen Zwingern in einem Keller wurden Amerikanische Bulldoggen gehalten bzw. „gezüchtet“. Zu zweit oder gar zu dritt wurden sie hinter Gitter gesperrt. Kein Bewegungsspielraum, keine Beschäftigung…. von Sabrina Tischler 3 Minuten Lesezeit (390 Wörter) © AktiverTierschutz Austria

Einsatz im Bezirk Weiz: Die Tierrettung des Aktiven Tierschutz, das Veterinärreferat Weiz und Zollbedienstete deckten einen schlimmen Fall von Qualzucht und Tierquälerei auf. Über 20 Amerikanische Bulldoggen wurden illegal importiert und exportiert. Die Tiere weisen grobe Qualzuchtmerkmale auf.

Verstümmelte Ohren, zu kurze Beine und zu großen Körper

„Die Tiere wurden illegal aus Russland importiert und in viel zu engen Zwingern gehalten. Darüber hinaus weisen sie grobe Qualzuchtmerkmale auf“, erklären Gerhard Kutschera und Kerstin Schön vom Veterinärreferat Weiz den Grund für die Abnahme. Selbst die Qualzuchtmerkmale seien kaum zu übersehen: Kupierte, verstümmelte Ohren und Sonderfarben wie „Blue“ und „Lilac“, die durch gezielte Zucht erzeugt werden und zu diversen Krankheitsbildern führen. “Darüber hinaus sind die Hunde extrem bullig, die viel zu kurzen Beine halten einen mit Muskeln überladenen Körper und ein riesiger Kopf thront auf einem zu schmalen Hals. Arthrose, Fehlstellungen und Hüftdysplasien vorprogrammiert”, beschreiben die Tierschützer. Eine Hündin soll im Alter von zwei Jahren bereits eine operierte Hüfte haben – ohne diese OP sei ein schmerzfreies Leben unmöglich gewesen.

© AktiverTierschutz Austria © AktiverTierschutz Austria

Ohne Kastration in Zwinger gepfercht

“Dass die Tiere eindeutig zur Zucht und Vermehrung vorgesehen waren und ihre Krankheiten verbreiten würden, war ganz eindeutig zu erkennen: Keiner der Hunde war kastriert, sogar drei unkastrierte Geschwister (eine Hündin und zwei Rüden) waren gemeinsam in einem Zwinger untergebracht, eine Hündin war gerade trächtig”, heißt es seitens der Aktiven Tierschutz Austria. Tatsächlich seien American Bully Hündinnen aufgrund ihrer Rasse nicht in der Lage, auf natürlichem Wege bedenkenlos Welpen zu bekommen – ein Kaiserschnitt kommt in den meisten Fällen zum Einsatz. Nur so könne man die Gesundheit der Welpen und des Muttertiers sicherstellen. “Alles aus reiner Profitgier, denn für die relativ seltene Hunderasse werden horrende Preise verlangt”, zeigen sich die Tierschützer entsetzt.

Ab ins Tierheim und wieder zurück zum Besitzer

Acht Hunde kamen in die Arche Noah, wurden entwurmt, entfloht und geimpft, bekamen Spezialfutter für ihre angeschlagenen Mägen und die passende Medikation für ihre Krankheiten. Mittlerweile gingen vier Hunde nach Adaptierung der Haltungsbedingungen wieder an den Besitzer in Weiz zurück. „Wir behalten den Fall ganz genau im Auge und werden jederzeit einschreiten, wenn es zu Verletzungen des Tierwohls kommt“, so Kutschera.