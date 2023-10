Goldketten, Anhänger und Ehering Frau traute ihren Augen nicht: Ein­brecher standen plötzlich in der Wohnung Graz - Am Freitag, 17. März 2023, flüchteten zwei Tatverdächtige in Graz nach einem Einbruch. Sie konnten kurz darauf festgenommen werden. Das Pärchen hatte mutmaßliches Diebesgut bei sich, das bis jetzt noch keinen Besitzern zugeordnet werden konnte. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (130 Wörter) SYMBOLFOTO © 135pixels/fotolia.com

Gegen 14 Uhr vernahm eine Wohnungsmieterin Geräusche an ihrer Wohnungstür. Die Frau begab sich daraufhin in Richtung der Türe und erblickte einen Mann und eine Frau in ihrem Vorzimmer. Die Beiden flüchteten anschließend ohne Beute und die Wohnungsmieterin alarmierte die Polizei. Aufgrund einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten das Fahrzeug wahrnehmen und nahmen die Tatverdächtigen fest.

Diebesgut sichergestellt

Bei den zwei Tatverdächtigen konnte diverses vermutliches Diebesgut sichergestellt werden. Es handelt sich dabei um Goldketten, Kettenanhänger, Ehering (mit Gravur) und Golddukaten. Nach bisherigen Ermittlungen von Beamten des Kriminalreferates Graz konnte das Diebesgut keinen Besitzern zugeordnet werden. Bei den Tatverdächtigen handelte es sich um einen 45-Jährigen aus der Slowakei und eine 32-Jährige aus Ungarn. Beide befinden sich in der Justizanstalt Graz-Jakomini.