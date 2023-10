Alles Gute! Dom­dekan Michael Kristof feiert 93. Wiegen­fest Gurk - Michael Kristof, ehemaliger langjähriger Ordinariatskanzler der Diözese Gurk, feiert am kommenden Freitag, dem 7. April, seinen 93. Geburtstag. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (174 Wörter) Michael Kristof, feiert am kommenden Freitag, dem 7. April, seinen 93. Geburtstag. © Montage 5min.at/Diözesan-Pressestelle/karlheinzfessl.com/KHFessl

40 Jahre, von 1970 bis 2010, war Michael Kristof Ordinariatskanzler der Diözese Gurk. Seit 1982 ist er Mitglied des Bischöflichen Konsistoriums und seit 2003 Domdekan des Gurker Domkapitels. Zudem war er bis 2012 Richter am Diözesangericht.

Höchsten päpstlichen Ehrentitel

In Anerkennung seiner Leistungen und seines Engagements wurde Kristof 1975 zum päpstlichen Ehrenkaplan, dem Monsignore, 2000 zum päpstlichen Ehrenprälaten und 2010 zum Apostolischen Protonotar ernannt. Dies ist der höchste päpstliche Ehrentitel für Priester.

Richter am Diözesangericht

Kristof maturierte 1950 am Gymnasium in Tanzenberg. Anschließend absolvierte er von 1950 bis 1956 sein Theologiestudium in Gurk und Klagenfurt. Nach seiner Priesterweihe 1955 in Klagenfurt und dem abgeschlossenen Theologiestudium verbrachte Kristof seine Kaplansjahre in Gnesau, St. Ruprecht-Landskron, St. Margarethen bei Wolfsberg und Eberndorf/Dobrla vas. Von 1959 bis 1961 studierte er an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom das Kirchenrecht.Von 1965 bis 1980 war er Bischöflicher Sekretär, Zeremoniär sowie Ordinariatssekretär. In der Zeit von 1965 bis 1990 wirkte Kristof als Richter und Notar am Diözesangericht, von 1967 bis 1990 war er auch als Ehebandverteidiger „Defensor vinculi“ tätig.