Aufgepasst Zu Ostern sind die Betriebs­zeiten der Magistrats­tankstelle ein­geschränkt Klagenfurt - Wegen Wartungsarbeiten wird die Klagenfurter Magistratstankstelle am heutigen Mittwoch, ab 11 Uhr geschlossen. Am Donnerstag ist das Tanken von 11 bis 18 Uhr und am Freitag von 7 bis 14 Uhr möglich. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (71 Wörter) © StadtKommunikation/Bauer

Bereits am Mittwoch muss die Klagenfurter Magistratstankstelle aufgrund kurzfristiger Wartungsarbeiten ab 11 Uhr geschlossen werden. Und auch über Ostern sind die Betriebszeiten eingeschränkt. So finden am morgigen Gründonnerstag, dem 6. April 2023, am Vormittag Reinigungs- und Reparaturarbeiten statt. Von 11 bis 18 Uhr ist das Tanken wieder möglich. Am Karfreitag, dem 7. April, ist die Magistratstankstelle von 7 bis 14 Uhr geöffnet. Ab nächster Woche Dienstag, dem 11. April, erfolgt dann wieder der geregelte Tankstellenbetrieb.