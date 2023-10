Aufnahmestopp aufgehoben Nach Ostern: LKH Tams­weg nimmt wieder steirische Patienten auf Steiermark/ Salzburg - Seit Anfang Februar war die interne Abteilung des LKH Tamsweg in Salzburg für Patienten aus der Steiermark geschlossen. Lediglich Notfälle wurden aufgenommen. Nach den Ostern sollen nun auch wieder die steirischen Patienten in dem Salzburger Krankenhaus behandelt werden. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (184 Wörter) © 5min.at Artikel zum Thema Nur Notfälle: LKH Tamsweg nimmt steirische Patienten nicht mehr aufAufnahme­stopp im LKH Tamsweg: KPÖ beruft "Aktuelle Stunde" im Landtag ein

Für viel Aufregung in der Politik und in der Bevölkerung sorgte der Aufnahmestopp von steirischen Patienten am Tamsweger Landeskrankenhaus. Immerhin sind einige Orte in der Steiermark deutlich näher an Tamsweg als am nächstgelegenen Krankenhaus im eigenen Bundesland. Beispielsweise von Krakau nach Tamsweg sind es über 20 Kilometer, nach Knittelfeld, wo das nächste steirische Krankenhaus liegt, sind es hingegen 80 Kilometer. Auch die Zahlen belegen diesen Fakt: Ein Viertel der Patienten, die das LKH im Salzburger Lungau betreut, kommen aus der Steiermark.

Personalknappheit und Hochsaison

Anfang Februar entschloss man sich schließlich dazu, die interne Abteilung des LKH Tamsweg für steirische Patienten bis zum Ostermontag zu schließen. 5 Minuten berichtete damals. Lediglich Notfälle wurden behandelt. Die Gründe für den Aufnahmestopp seien eine Personalknappheit und die Hochsaison im Winter, erläuterte der ORF in einem Bericht. Eine Mischung, die es scheinbar notwendig machte, einen Aufnahmestopp von steirischen Patienten durchzusetzen. In wenigen Tagen, ab dem Ostermontag, wird das Tamsweger Landeskrankenhaus wieder für die Patienten aus der Steiermark geöffnet. Ein wichtiger Teil der steirischen Gesundheitsversorgung ist demnach wieder hergestellt.