Umbau startet Mitte April

Buch­handlung Moser startet Um­bau: Künftig gibt es hier auch Schall­platten

Graz - Diese Neuigkeit lässt wahrscheinlich so manches Vinyl-Herz höher schlagen: Neben Büchern und Co. werden in der Buchhandlung Moser am Eisernen Tor künftig auch Schallplatten angeboten.

von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (113 Wörter)