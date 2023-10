Torten, Pralinen, Desserts & Co. Auftrags­konditorei „Frau von Dant“ feierte süße Neu­eröffnung in Graz Graz - Seit kurzem weht ein süßer Duft durch Graz. Die 27-jährige Sarah Andrea Kienleitner eröffnete ihre eigene Auftragskonditorei in der Petersgasse 31. Zum Sortiment gehören unter anderem aufwendige Motivtorten, Desserts und handgefertigten Pralinen. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (333 Wörter) © KK/Frau von Dant

Ursprünglich zog es Sarah Andrea Kienleitner vor einigen Jahren für ihr Biologiestudium von Kärnten nach Graz. Doch dann schlug ihre Karriere einen anderen Weg ein. Die 27-Jährige entschloss sich dazu, ihre große Leidenschaft zum Beruf zu machen und den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen. “Nachdem ich mein Studium abgeschlossen habe, entschloss ich mich dazu meiner Leidenschaft für die Herstellung kunstvoller Torten zu folgen, und die Ausbildung zur Konditormeisterin zu absolvieren – welche ich mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen habe“, erzählt Kienleitner im Interview mit 5 Minuten. Biologie und Backen – passt das denn zusammen? Natürlich, wenn es nach Kienleitner geht. “Mein Wissen über Biologie und damit mein Verständnis für die Wissenschaft des Backens hilft mir täglich Produkte in Perfektion zu kreieren”, weiß die junge Konditormeisterin.

Motivtorten, Pralinen und Co.

Das Angebot kann sich wirklich sehen lassen. “Unsere Kunden können sich auf außergewöhnliche Motivtorten und Hochzeitstorten freuen, die wir mit Handwerkskunst und viel Liebe zum Detail herstellen. Außerdem gibt es von klassischen Torten über Original Kärntner Reindling bis hin zu Cheesecake und handgefertigten Pralinen alles was das süße Herz begehrt”, schwärmt Kienleitner. Das Besondere: In der Bäckerei wird rein auf Bestellung gearbeitet. “Das bedeutet beste Frische und Qualität sowie minimaler Foodwaste. Alles wird mit viel Sorgfalt und Kreativität hergestellt”, erklärt die Konditorin. An ausgewählten Wochenenden gibt es außerdem Boxen mit verschiedenen Mehlspeisen zum Abholen. Auf Wunsch sind auch vegane, gluten-, laktose-, oder nussfreie Kreationen möglich. Bestellungen können bereits aufgegeben werden. Mehr dazu hier

Ein süßer Traum wurde wahr

Mit der eigenen Backstube hat sich Kienleitner einen langersehnten Traum erfüllt. “Für mich bedeutet Backen – Kreativität, Leidenschaft und Perfektion. Am besten gefällt mir die Vielfältigkeit meines Berufs – mit Hilfe von vielen verschiedenen Zutaten und Techniken schaffen wir Konditoren kleine Kunstwerke – die obendrein noch lecker sind”, schwärmt die Meisterkonditorin abschließend.