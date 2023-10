Zwei Dienstnehmer betroffen

Veldener Installateur schlitterte in die Pleite

Velden am Wörthersee - Über das Vermögen des Veldener Installateurs Wilfried Pichler-Koban wurde am Mittwoch, dem 5. April 2023, ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Zwei Dienstnehmer sind von der Insolvenz betroffen.

