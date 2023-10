Danke an unsere LeserInnen! 5 Minuten freut sich über Höchst­werte: 2 Mio. Nutzer & 14 Mio. Seiten­aufrufe Steiermark & Kärnten - Der März 2023 bescherte dem Team von www.5min.at Rekordwerte. Die Freude in der Redaktion ist groß, vor allem der Wert der Nutzer ist mit 2,09 Millionen* nur im Monat März ein absoluter Allzeit-Rekord. Auch bei den Seitenaufrufen wurde eine Schallmauer durchbrochen: Über 14 Millionen Mal wurde www.5min.at aufgerufen. von Redaktion 4 Minuten Lesezeit (481 Wörter) Werbung Es herrscht Freude in der 5 Minuten Redaktion Kärnten & Steiermark, denn eine große LeserInnen-Community ist für Medien das Wertvollste. © NW-Photography

Google Universal Analytics gibt Aufschluss über wichtige Daten von Websites. Dazu zählen die Anzahl der Besucher, die Verweildauer und wie viele Seiten aufgerufen werden. 5 Minuten verwendet dieses Tool seit sieben Jahren und die Werte aus dem letzten Monat waren faszinierend. Das Fazit: Der private und unabhängige News-Anbieter archiv.5min.at wächst stetig und sprunghaft. Für März 2023 gab es in der Redaktion von 5 Minuten allen Grund zur Freude. “14 Millionen Seitenaufrufe ist ein Wert der mich komplett überrascht hat”, so Chefin Mag. Yvonne Schmid-Berger, die stolz auf diesen Erfolgsweg ihres Teams ist.

"Wir sind besonders stolz auf das beachtliche Wachstum bei den Seitenaufrufen. 14,01 Millionen Seitenaufrufe sind wirklich traumhaft." © Screenshot Google Analytics 2,09 Millionen Nutzer wurden für archiv.5min.at im Monat März 2023 verzeichnet. © Screenshot Google Analytics.

Neue Allzeit-Rekorde im März 2023 Google Universal Analytics weist für unsere News-Website archiv.5min.at im März 2023 folgende Zahlen aus: 2 Millionen Nutzer

Nutzer die während des Zeitraumes von 1. bis 31. März 2023 mindestens eine Sitzung begonnen haben.

Gesamtzahl der Sitzungen innerhalb des Zeitraumes 1. Bis 31. März 2023. Eine Sitzung ist die Dauer, die ein Nutzer aktiv mit einer Website oder App interagiert. Alle Nutzungsdaten werden einer Sitzung zugeordnet.

Seitenaufrufe ist die Gesamtzahl der aufgerufenen Seiten. Wiederholte Zugriffe auf eine Seite werden gezählt. *Zugriff bei Google Universal Analytics

Erfolgsweg mit “Gratis-News” für alle

“Diese Spitzenzahlen sind nur möglich, wenn ein Team gemeinsam, fleißig, kreativ und zuverlässig arbeitet. Und vor allem eines nicht aus den Augen verliert: Die Leserschaft und ihre Anliegen.” Das Motto, nämlich dass die Leser und ihre Anliegen im Mittelpunkt von 5 Minuten stehen, würde auch das sprunghafte Wachstum der Nutzer erklären.

5 Minuten Network – Austausch zwischen Redaktion und Leserschaft

“Wir versuchen, unsere Lesercommunity täglich voll und ganz in unsere journalistische Arbeit einzubeziehen. LeserInnen sind anspruchsvoll – sie möchten schnell und nach ihren eigenen Vorstellungen informiert werden. In Zeiten, in denen alles teurer wird, soll es ein Angebot auch kostenlos geben. Unsere Zielgruppe, also die Leser aus der Steiermark und aus Kärnten, sind die Grundlage all unserer Entscheidungen. Deswegen sind diese Zahlen für uns so wichtig, denn sie zeigen, dass wir enorme und stetig wachsende Leserelevanz besitzen”, so Schmid-Berger.

Rasantes Wachstum von archiv.5min.at

Waren es im Rekord-Juni 2022 noch 9,2 Mio. Seitenaufrufe, sind es nur neun Monate später fast 5 Mio. Seitenaufrufe mehr: Google Universal Analytics wirft über 14 Mio. (exakt sind es 14.181.503) Seitenaufrufe für März 2023 aus. Lag der monatliche Schnitt im Jahr 2022 bei einer Million Nutzer, sind es alleine im Monat März 2023 bereits mehr als 2 Millionen Nutzer (!). Innerhalb weniger Monate haben sich also die Nutzer, die mindestens eine Sitzung begonnen haben, verdoppelt.

"Ich möchte mich bei der Leserschaft, unseren Kunden aber vor allem beim großartigen Team für diese herausragende Leistung bedanken. Ich freue mich auf viele weitere Monate voller neuer Allzeit-Rekorde"" Mag. Yvonne Schmid-Berger, Geschäftsführerin

3-Säulen-Konzept: Schnell, regional & kostenlos

Das Konzept von 5 Minuten beruht seit jeher auf dem Gemeinsamen: “Content zu schaffen, der Menschen hilft, unterhält oder informiert: Ohne Geld für ein Abo oder sonstiges dafür zu verlangen.” Die Unterstützung einer starken Community aus ganz Kärnten und Graz kombiniert mit einem einzigartigen Redaktionsteam, das die Leser-News recherchiert und überprüft, führt zu einem stetigen Wachstum der regionalen Newsplattform.

Regionale Unternehmen finden hier Kunden

Diese Zahlen sind beste Voraussetzungen für die Werbekunden von 5 Minuten. Hier gibt es mehr Informationen. “Wir sind schlichtweg deswegen erfolgreich, weil wir auf eine große und tolle Leserschaft bauen, leidenschaftliche Redakteure und erfolgreiche Kunden haben. “Wir sind stolz darauf, unabhängig zu agieren”, so Schmid-Berger und “uns nur unseren Leserinnen gegenüber verpflichtet fühlen.” Wer euch täglich mit den wichtigsten News versorgt und für diesen Erfolg verantwortlich ist, könnt ihr hier sehen.