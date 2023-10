Sterbebegleitung

Angst "zur Last zu fallen": Studie zeigt erstaunliche Ergebnisse

Steiermark - In der Karwoche gedenkt man in Österreich traditionellerweise dem Leiden und Sterben Jesu. Damit rückt häufig auch die eigene Sterblichkeit ins Bewusstsein. Welche Wünsche in den letzten Lebensmomenten aufkommen, wurde in einer Studie untersucht.

