Am 28. April 2023: Neues Hotel mit 96 Zimmer eröffnet im Villacher Zentrum Villach - Mitten im Villacher Zentrum wird Ende des Monats ein neues Hotel eröffnen: Rund 2,5 Millionen Euro wurden in harry's home - so der Name des neuen Beherbergungsbetriebes - investiert. Am 28. April 2023 lädt man zum Tag der offenen Tür.

Die Kette “harry’s home” verfügt über zehn Hotelbetriebe mit insgesamt 945 Zimmern in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Nun soll die Liste um einen weiteren Beherbergungsbetrieb ergänzt werden – und dieser soll mitten im Zentrum der Draustadt entstehen. Am Bahnhofsplatz 5 eröffnet am 24. April 2023 “harry’s home Villach“, wie man auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigt. Rund 2,5 Millionen Euro wurden in das Projekt investiert.

96 Zimmer, Tiefgarage und E-Bike-Verleih

Das neue Quartier verfügt über 96 Zimmer und Apartments, welche zum Teil sogar mit eigener Küche ausgestattet sind. Zudem gibt es eine Tiefgarage, einen E-Bike-Verleih, einen Seminarraum sowie Service Points mit Waschmaschinen, Trocknern und Snackautomaten. Derzeit werden auch noch Mitarbeiter gesucht, allerdings sollte man schnell sein: “Es sind bereits fast alle Stellen besetzt und wir sind schon gut aufgestellt, freuen uns aber natürlich noch über weitere Bewerbungen. Aktuell suchen wir beispielsweise noch einen Techniker/Allrounder.” Auch Lehrstellen will man künftig anbieten. Zuvor lädt man die Bevölkerung aber erstmal zum Tag der offenen Tür. Dieser findet am 28. April 2023 statt und “jeder ist eingeladen! Es wird Hausführungen und Welcome Drinks geben”, heißt es seitens des Unternehmens.