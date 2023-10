Schauspielerin & Weltstar Magic Marisa – Bekannt als "Grazer Stern" war sie eine der "Schönsten der Welt" Graz - In der neuen Ausstellung „Magic Marisa“ im Graz Museum dreht sich alles um die aus Graz stammende Schauspielerin und später zum Weltstar aufgestiegene Marisa Mell. In 70 Film- und Fernseharbeiten, nationalen als auch internationalen, wirkte sie mit. von Dorit Sixl 3 Minuten Lesezeit (437 Wörter) © 06_ Marisa Mell, 1983 © IMAGO

Am 24. Februar 1939 wird Marisa Mell als Marlis Moitzi geboren, wächst in Graz auf und studiert am Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Ihr Filmdebüt feiert sie mit der ersten großen Rolle im Film „Das Nachtlokal zum Silbermond“. Es folgen einige deutsche und österreichische Filmproduktionen, wobei sie schließlich mit der britischen Komödie „French Dressing“ international bekannt wird. Ihr wird nachgesagt, dass diese Rolle Parallelen zu ihrer eigenen Karriere aufweist. Englische, französische und spanische Produktionen machen sie in den europäischen Kinos beliebt. Jedoch hat sie in Italien ihre größten Erfolge. Letztendlich bleibt aber auch ihre Karriere nicht von glücklosen Produktionen und Flops verschont, ein Beispiel hierfür ist die missglückte Produktion von „Mata Hari“ am Broadway. Nachdem sie in „Venusberg“ das erste Mal nackt zu sehen ist, sind solche Szenen in ihren Filmproduktionen keine Seltenheit mehr.

Die Erfolgsgeschichte neigt sich dem Ende zu

„La Belva col Mitra“ und „Casanova & Co“ stellen den letzten Höhepunkt ihrer Karriere dar. Danach veröffentlicht sie zwar noch eine Single, wird aber bald von Alkoholexzessen und Depressionen geplagt. Schlussendlich wird sie nur mehr für zweitklassige österreichische Fernsehfilme und- serien gebucht und tritt wieder am Theater in Deutschland und Österreich auf. Ihr letzter Auftritt erfolgt in dem Spielfilm „I love Vienna“. Wenig später stirbt Marisa Mell am 16. Mai 1992 mit 53 Jahren an Krebs.

Ihr Image verfolgt sie ihr Leben lange

Jedoch bringen ihr ihre Rollen nicht nur Lob ein – von Produzenten, Regisseuren und der Presse wird sie häufig auf die Rolle des Sexsymbols reduziert. Ihr großes Schauspieltalent stand fast immer im Schatten ihres Rufes als „Schönheit und attraktive Frau“. Oft versucht sie sich von diesem Image zu distanzieren, was ihr aber ihr Leben lange nicht gelingt. Später wird die einst als „Sexidol, Femme fatale und Schönheit“ geltende Marisa Mell von Film und Fernsehen als „alternde Schauspielerin“ bezeichnet und abgeschrieben.

Die Ausstellung

„In der Ausstellung kommen sowohl die Außenperspektiven der Filmbranche und Presse als auch die eigene Perspektive von Marisa Mell zum Ausdruck. Fotografien, Filmplakate, Programmhefte, Magazine, Filmausschnitte, Audiosequenzen sowie Interviews mit Wegbegleiter*innen lassen ein facettenreiches Bild der Schauspielerin, aber auch des Menschen Marisa Mell entstehen“, heißt es in der Presseinformation des Graz Museums. Bis 27. August 2023 kann man die Ausstellung besuchen. Marisa Mell sei zu früh vergessen worden und heute nur noch wenigen bekannt. Außerdem möchte man ihr die Anerkennung, Wertschätzung und den Respekt erweisen, welche sie zu Lebzeiten kaum erfahren durfte. Als Basis der Ausstellung gilt die Sammlung von Dokumenten der Schauspielerin, welche von dem Kurator, Journalist und Fotograf Emil Gruber stammt.