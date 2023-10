Nach Protesten "Klima-Shakira" Anja Windl droht Ab­schiebung aus Österreich Österreich - Ein Proteste der "Letzten Generation" könnte Klimakleber-Schönheit Anja Windl nun zum Verhängnis werden. Gegen die gebürtige Deutsche soll ein mehrjähriges Aufenthaltsverbot für Österreich erwirkt werden. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (176 Wörter) © Letzte Generation AT Artikel zum Thema Klima­aktivisten kündigen Reihe von Protesten in Graz an

Immer wieder sorgt die Protestbewegung der “Letzten Generation” für Wirbel im österreichischen Straßenverkehr. Auch in Graz gab es bereits mehrere derartige Protestaktionen. Erst kürzlich kündigte die “Letzte Generation” eine Protestwelle nach den Ostern in der steirischen Hauptstadt an. Wir haben berichtet. Meist mit dabei ist auch Klimakleber-Schönheit Anja Windl, auch bekannt als “Klima-Shakira”. Doch ein Protest in Kärnten könnte der gebürtigen Deutschen nun zum Verhängnis werden, wie das österreichische Newsportal heute.at berichtet. Denn dort sei eine Identitätsfeststellung durchgeführt worden. Die Daten der Studentin wurden im Anschluss an die Fremdenpolizei weitergeleitet.

Aufenthaltsverbot in Prüfung

Gegen die Klimakleberin könnte bald ein mehrjähriges Aufenthaltsverbot für Österreich erwirkt werden, da sie bereits etliche Verwaltungsstrafen angesammelt habe. “Ich finde es unerhört, dass man mir das Recht zum Protest in Österreich abspricht”, so Windl im Interview mit Heute. Sie wolle auch in Zukunft protestieren. Ob dies allerdings in Österreich geschieht, wird der Termin mit der Fremdenpolizei zeigen, zu dem sie am Donnerstag geladen wurde.