Brand an einem Hof Mutter und Sohn tot: Polizei gibt neue Details bekannt Deutschfeistritz - Eine tragische Wendung nahm ein Brandeinsatz in der Nacht auf heute. Im Brandschutt eines niedergebrannten, alten Bauernhauses fanden die Einsatzkräfte heute zwei verkohlte Leichen. Laut Polizei handelte es sich dabei um eine 74-jährige Pensionistin und ihren 44-jährigen Sohn. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (254 Wörter) © Артем Константинов/ #132440298/ stock.adobe.com Artikel zum Thema Zwei Leichen in nieder­gebranntem Gebäude entdeckt

Es war 1 Uhr nachts, als die Besatzung eines Rettungshubschraubers zufällig das Feuer in Kleinstübing entdeckte. Ein altes, abgelegenes Bauernhaus stand in Flammen. Sofort wurden die örtlichen Feuerwehren alarmiert. Mit mehr als 70 Einsatzkräfte konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf weitere Nebengebäude verhindert werden.

Verkohlte Überreste nach Brand gefunden

Das Bauernhaus brannte jedoch bis auf die Grundmauern nieder. Dann der Schreckensfund für die Einsatzkräfte: In dem Brandschutt fanden sie zwei verkohlte Überreste. Laut Polizei soll es sich bei den Leichen um eine 74-jährige Pensionistin und ihren Sohn (44). 5 Minuten berichtete. Beide waren im daneben befindlichen Wohnhaus gemeldet und konnten seither nicht lebend angetroffen werden.

Neue Details bekannt

Nun gibt die Polizei neue Details zu den Todesfällen bekannt. Ersten Vermutungen zufolge soll es sich dabei um eine Verzweiflungstat handeln. “Die Hinweise deuten darauf hin, dass der Sohn wegen seiner schwer kranken Mutter überfordert war. Wie es aussieht, dürfte er den Brand selbst gelegt werden”, so Polizeisprecher Markus Lamb. Dies soll der 44-jährige Steirer zumindest so in einer Abschiedsnachricht niedergeschrieben haben.

Ermittlungen laufen

Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes (LKA) Steiermark sollen Aufschluss über das Geschehene geben. Man gehe zumindest bei einem der beiden Fällen von Suizid aus. Es sei noch unklar, ob es sich bei zweiteren ebenso um Suizid oder Mord handle. Die Spurenauswertung und Obduktion sollen nun die Detailumstände zu den beiden Todesfällen klären. Die Überreste der 74-jährigen Pensionistin und ihres Sohnes sollen noch heute von der Gerichtsmedizin obduziert werden.