Konkursverfahren eröffnet Bekanntes Klagenfurter Lokal insolvent Klagenfurt - Ein Konkursverfahren wurde am Mittwoch über das bekannte Klagenfurter Lokal "Kirchenwirt" eröffnet. Von der Insolvenz sind zwölf Dienstnehmer betroffen.

Seit 2019 gibt es das bekannte Lokal “Kirchenwirt” an der Völkermarkter Straße in Klagenfurt. Nun wurde über das Vermögen der Gastro- und Handels GmbH über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Von der Insolvenz sind zwölf Dienstnehmer betroffen. Weder dem AKV Europa noch dem KSV1870 liegen derzeit Informationen über das Vermögen und die Schulden vor. Zum Insolvenzverwalter wurde der Klagenfurter Rechtsanwalt Gerd Kapeller bestellt. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 2. Mai 2023 angemeldet werden.