Florianis im Einsatz

Auffahrunfall auf der Semmering Schnellstraße

Leoben - Am Dienstagabend, dem 4. April, kam es in Leoben zu einem Verkehrsunfall. Ein Auto ist dabei aus ungeklärter Ursache in das vordere gekracht.

von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (75 Wörter)