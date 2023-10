Am 2. Juni:

Pizzera & Jaus kündigen Zusatz­show in Klagenfurt an

Klagenfurt - Restlos ausverkauft ist die Kärntenpremiere von "Comedian Rhapsody" am Neuen Platz in Klagenfurt am 3. Juni 2023. Darum geben Otto Jaus und Paul Pizzera jetzt eine Zusatzshow.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (92 Wörter) #GOODNews