Schließung verzögert sich McDonalds am Villacher Haupt­platz bleibt doch noch länger geöffnet Villach - Rund um die McDonalds Filiale am Villacher Hauptplatz gibt es jetzt wieder Neuigkeiten. Ursprünglich war geplant, den Betrieb spätestens im Juni 2023 zu schließen. Nun soll der Standort doch bis Jänner 2024 offen bleiben. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (132 Wörter) © 5min.at

So viel ist fix: Die McDonalds-Filiale in der Villacher Innenstadt wird ihre Pforten schließen und an einen neuen Standort siedeln. Am Hauptplatz sieht Franchisenehmer Karl Jurak nämlich keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr, wie er gegenüber 5 Minuten verrät. “Wir suchen einen Standort, wo man in wenigen Minuten im Zentrum ist, aber trotzdem irgendwie auch am Rand, um einen McDrive sinnvoll betreiben zu können”, so Jurak.

Filiale soll bis Jänner 2024 geöffnet bleiben

Der genaue Zeitpunkt für den “Umzug” scheint allerdings noch nicht ganz klar zu sein. Zuletzt hieß es, dass die Hauptplatz-Filiale mit Mai oder Juni 2023 schließen werde, 5 Minuten berichtete. Villacher Fans der Fast-Food-Kette können sich nun aber doch über ein paar “Extra-Monate” freuen, denn die Filiale bleibt voraussichtlich noch bis Jänner 2024 geöffnet.