Mittwochvormittag Forstunfall: 52-Jähriger wurde von Baum getroffen Reißeck - Bei Holzschlägerungsarbeiten wurde ein 52-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau von einem Baum getroffen und zirka 15 Meter im steilen Gelände nach unten geschleudert. Der Verunfallte konnte noch selbst telefonisch die Rettungskette in Gang setzen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (103 Wörter) SYMBOLFOTO © FF Gödersdorf

Ein 52-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau war am Mittwochvormittag alleine mit Holzschlägerungsarbeiten in seiner Waldparzelle in der Gemeinde Reißeck beschäftigt. “Beim Nachschneiden eines verkeilten Baumes schlug dieser aus und traf den Mann im Bereich der linken Körperseite”, heißt es seitens der Polizei. Dadurch wurde er zirka 15 Meter im steilen Gelände nach unten geschleudert.

Rettungskräfte selbst alarmiert

Der Verunfallte konnte noch selbst telefonisch die Rettungskette in Gang setzen. Er wurde von der Rettung erstversorgt und von der Bergrettung Kolbnitz geborgen. Anschließend wurde er in das Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert.