Gebürtiger Inder ist neuer Dechant in Klagenfurt-Land

Mula, am 3. Dezember 1977 in Indien geboren, wurde 2004 in Indien zum Priester geweiht. Er kam 2013 in die Diözese Gurk und war zunächst Stipendiat in Klagenfurt-St. Theresia. Von 2013 bis 2015 war Mula als Kaplan in Millstatt tätig. Seit 2015 ist er für die Pfarre Pörtschach am Wörthersee verantwortlich. Von 2018 bis 2019 war Mula Provisor in St. Martin am Techelsberg, wo er seit 2020 als Aushilfseelsorger tätig ist. Ebenso seit 2020 ist er Provisor der Pfarre St. Martin am Ponfeld.