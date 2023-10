Scharfe Kritik Wirbel um Straßen­sperren im Marktbereich zur Osterzeit Villach - Genau zur Osterzeit, die eigentlich zu den stärksten Markttagen zählt, sorgen Straßensperren bei der Draulände und Widmanngasse aktuell für Aufregung. Die Entscheidung sei laut Markt und Gewerbereferent Christian Pober "nicht nachvollziehbar und zeugt von absolutem wirtschaftlichen Unvermögen." von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (261 Wörter) © KK

Straßensperren bei der Draulände und Widmanngasse sorgten bei den Marktstandlern und Besuchern in den letzten Tagen für große Irritation. Immerhin tummeln sich gerade während der Osterzeit viele potenzielle Kunden am Marktgelände. Und genau zwischen 4. und 8. April wurden in dem Bereich Straßensperren errichtet. “Reine Absicht muss ich Herrn Stadtrat Sobe unterstellen, wenn er zu Ostern die Draulände und die Widmanngasse sperren lässt!”, so Markt- und Gewerbereferent Christian Pober (ÖVP). „Gerade an den stärksten Markttagen, zu Ostern gegen unsere Bauern zu agieren ist nicht nachvollziehbar und zeugt von absolutem wirtschaftlichen Unvermögen der SPÖ und Stadtrat Sobe!“, so Pober weiter!

© KK

“Weder Anrainer, noch Betriebe noch Marktstandler wurden informiert”

Die Straßensperren sollen zudem ohne Vorwarnung gekommen sein. „Besonders traurig ist, dass weder Anrainer noch Betriebe noch Marktstandler informiert wurden! Unsere Klein- und Mittelbetriebe und unsere bäuerlichen Nahversorger bilden das Rückgrat unseres Wohlstands und werden von Sobe und der SPÖ seit Jahren wie Stiefkinder behandelt! Das muss enden!”, fordert Pober. Gerade in diesen schwierigen Zeiten brauche die Wirtschaft jegliche Unterstützung.

Stadtrat Christian Pober © ÖVP Villach

SPÖ-Stadtrat: “Arbeiten werden noch heute beendet”

Auf Nachfrage erklärt Stadtrat Harald Sobe (SPÖ), dass es sich hierbei um Reparaturarbeiten nach einem Wasserrohrbruch handle. “Die Osterfeiertage wurden deshalb herangezogen, weil es in den Ferientagen erfahrungsgemäß weniger Verkehr in der Villacher Innenstadt gibt.” Der Stadtrat kann jedoch in Hinblick auf den Villacher Wochenmarkt am Karsamstag beruhigen: “Die Arbeiten sind bereits in der finalen Phase. Sie werden voraussichtlich noch in den Abendstunden abgeschlossen sein, somit wird es keine Probleme am Markttag geben.”