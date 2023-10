Genug Unterschriften gesammelt Erstmals seit 2017: GRAS Klagen­furt kandidiert wieder bei den ÖH-Wahlen Klagenfurt - 50 Unterstützungserklärungen mussten für ein Antreten gesammelt werden, die GRAS Klagenfurt hat 135 Unterschriften eingereicht und steht damit erstmals seit 2017 wieder am Stimmzettel der ÖH-Wahlen, die von 9. bis 11. Mai stattfinden werden. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (135 Wörter) Spitzenkandidatin Nina Weberhofer ist 19 Jahre alt und studiert Medien- und Kommunikationswissenschaften im Bachelor. © Bernhard Schindler

Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin, gratuliert den Grünen und Alternativen Student_innen Klagenfurt zum fixierten Antreten bei den ÖH-Wahlen: „Ich freue mich, dass die GRAS Klagenfurt dieses Jahr wieder für die ÖH-Wahl kandidiert und mit Nina Weberhofer eine engagierte junge Frau an der Spitze steht, die sich für Gleichberechtigung und eine nachhaltigere Uni stark macht.“ 50 Unterstützungserklärungen mussten für ein Antreten gesammelt werden, die GRAS Klagenfurt hat 135 Unterschriften eingereicht und steht damit erstmals seit 2017 wieder am Stimmzettel der ÖH-Wahlen, die von 9. bis 11. Mai stattfinden werden. „Ich bin überzeugt, es braucht mehr Grün auf allen Ebenen, um Klimaschutz und gerechte Entwicklung sicherstellen zu können. Dabei zählt auch ein gutes Uni-Klima. Ich wünsche der GRAS Klagenfurt viel Erfolg für den bevorstehenden Wahlkampf und die Wahl“ so Voglauer.