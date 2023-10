Cyber-Kriminalität

Handy gehackt? Klagen­furterin (56) mit Nackt­fotos erpresst

Klagenfurt - Ein bisher unbekannter Täter verschickte am 3. April ein Erpressungsmail an eine 56 Jahre alte Frau aus Klagenfurt. In der Nachricht wurde mitgeteilt, dass sich der Unbekannte in ihr Handy gehackt habe und sämtliche Daten auf seinen Server kopiert wurden.

