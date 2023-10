Veit Gwenger verstorben Große Trauer um bekannten Villacher Musiker Villach - Der beliebte Villacher Musiker, Veit Gwenger, verstarb am Dienstag im 72. Lebensjahr. Er war langjähriger Chef der Tanzkapelle "Kärntnerland Echo" und mit seiner Musik weit über die Grenzen der Draustadt bekannt. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (97 Wörter) © Montage: pixabay/pax-requiem

Von der Villacher Faschingsgilde bekam Veit Gwenger erst letztes Jahr den Ehrentitel des Senators verliehen. Am Dienstag, 4. April, schloss der beliebte Musiker nun im 72. Lebensjahr für immer seine Augen. Die Trauer in der Draustadt ist groß. Auch über die Grenzen seiner Heimat hinaus war Gwenger mit seiner Musik bekannt. So war er langjähriger Leader der Tanzkapelle “Kärntnerland Echo”, begeisterte mit zahlreichen Auftritten beim Villacher Fasching und Villacher Kirchtag. Mit seiner Musik wird Gwenger immer in Erinnerung bleiben. Die Verabschiedung von Veit Gwenger findet am 11. April um 15 Uhr in der Zeremonienhalle am Zentralfriedhof Villach statt.