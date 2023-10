Mutter und Sohn tot Leichen­fund nach Feuer: Das war die Brand­ursache Deutschfeistritz - Wie berichtet, brannte in der Nacht auf Mittwoch, 5. April 2023, ein Nebengebäude eines landwirtschaftlichen Anwesens total nieder. Zwei Leichen wurden im Brandschutt entdeckt. Seither ermitteln Kriminalisten – nun dürfte die Brandursache geklärt sein. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (267 Wörter) SYMBOLFOTO © Berufsfeuerwehr Graz Artikel zum Thema Mutter und Sohn tot: Polizei gibt neue Details bekanntZwei Leichen in nieder­gebranntem Gebäude entdeckt

Seit den gestrigen Nacht- bzw. frühen Morgenstunden standen neben Tatortbeamten auch Brandermittler des Landeskriminalamtes (LKA) Steiermark sowie ein Brandsachverständiger für die Brandursachenermittlung im Einsatz. Demnach ist aufgrund der Spurenlage nunmehr mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der Brand vom 44-Jährigen selbst gelegt worden war. Die schwere Krankheit seiner Mutter (74) und die Überforderung mit den Lebensumständen galten offenbar als Motiv dafür. Dies bestätigt auch eine vorgefundene Abschiedsnachricht im gemeinsamen Wohnhaus der beiden. 5 Minuten berichtete bereits darüber.

Obduktion erfolgt: Weitere Untersuchungen folgen

Die seitens der Staatsanwaltschaft Graz angeordnete Obduktion der beiden im Brandschutt entdeckten Leichenreste fand noch am gestrigen Mittwoch statt. Dabei konnte die genaue Todesursache vorerst noch nicht restlos geklärt werden. Hinsichtlich einer in Frage kommenden Kohlenmonoxidvergiftung stehen allerdings noch weitere gerichtsmedizinische Untersuchungen an. Auch die letztgültige Klärung der Identitäten durch DNA-Abgleiche dauert noch geraume Zeit an. Aufgrund der bislang festgestellten Umstände ist jedoch davon auszugehen, dass es sich bei den beiden Toten um die 74-jährige Pensionistin und ihren Sohn (44) handelt. Beide hatten gemeinsam im dortigen Wohnhaus gelebt. Der Brand ereignete sich in einem der vier Nebengebäude.

Fordernder Löscheinsatz

Das dem Waldrand nahestehende Nebengebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bislang noch nicht fest, dürfte jedoch im fünfstelligen Eurobereich liegen. Tiere oder weitere Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Der stundenlang andauernde Löscheinsatz von über 70 Einsatzkräften der umliegenden Feuerwehren bei Minusgraden dürfte ein Übergreifen der Flammen auf andere Objekte bzw. den angrenzenden Wald verhindert haben.