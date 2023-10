Tragischer Arbeitsunfall

28-Jähriger von Stein er­schlagen - und das vor den Augen seines Kollegen

Klöch/ Südoststeiermark - Ein 28-jähriger Arbeiter kam am gestrigen Mittwoch, 5. April 2023, bei Sprengarbeiten in einem Steinbruch ums Leben. Der Mann wurde von einem Felsen in die Tiefe gerissen und tödlich verletzt.

von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (140 Wörter)