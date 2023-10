In der Nacht auf Donnerstag Feuerwehr im Dauer­einsatz: Brauchtums­feuer frühzeitig in Brand ge­setzt Tiffen - Zweimal mussten die Freiwilligen Feuerwehren Tiffen, Steindorf am Ossiacher See und Bodensdorf in der Nacht auf Donnerstag, den 6. April 2023, zum Brandeinsatz ausrücken. Grund waren unkontrollierte Brauchtumsfeuer. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (116 Wörter) SYMBOLFOTO © FF St. Andrä im Lavanttal

Am späten Mittwochabend ertönte die Sirene am Ossiacher See. Die Freiwilligen Feuerwehren Tiffen, Steindorf am Ossiacher See und Bodensdorf rückten zum Einsatz aus. “Ein Osterhaufen wurde frühzeitig in Brand gesetzt”, erklären die Florianis. Rasch konnte das Feuer bekämpft werden. Doch schon wenig später war der Sirenenalarm erneut zu hören. “Zum zweiten Mal innerhalb von zwei Stunden wurde ein Osterhaufen frühzeitig in Brand gesetzt”, so die Feuerwehrleute. Auch in diesem Fall waren die Flammen rasch unter Kontrolle.