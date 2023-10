Coole Sache! Grill­saison be­ginnt: Hier kannst du kosten­los E-Griller aus­borgen Graz - Der Frühling ist da, die Sonne scheint häufig und schon langsam startet auch schon die Grillsaison. Würdest du gerne mal mit deinen Freunden bei warmem Wetter grillen und weißt aber nicht wo? Die “Eichkatzl Stubn” ließ sich da für den Stadtpark etwas einfallen: Ab sofort kann man dort einen E-Griller ausborgen. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (106 Wörter) © Elisa Auer

Die “Eichkatzl Stubn” leitet schon langsam die Grillsaison ein. Ab sofort können die Griller im Lokal im Voraus reserviert werden. Essen, wie eben das Fleisch, Tofu, Salate und Co. bringst du selbst mit, lediglich die Getränke müssen vor Ort konsumiert werden. Es gibt zwei E-Griller zum Ausborgen: Der eine ist ganz dem Fleisch gewidmet, der andere ist nur für vegetarisches Essen gedacht. Die Griller stehen jeden gratis zur Verfügung. Neuigkeit am Rande: Jeden Freitag gibt es in der “Eichkatzl Stubn” Live-Musik, jeden ersten Samstag im Monat dann Elektro-Musik – passend für eine gemütliche Grillerei mit deinen Freunden, oder nicht?