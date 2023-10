Greenpeace-Langzeitcheck Eier, Schinken & Co. sind auch 14 Tage über dem Haltbarkeits­datum genießbar Kärnten - Greenpeace hat einen Langzeittest zur Haltbarkeit von Lebensmitteln gestartet. Das Fazit: "Wer schaut, riecht und kostet, kann schnell und einfach feststellen, ob ein Produkt noch genießbar ist. Ein überschrittenes Mindesthaltbarkeitsdatum ist noch lange kein Grund, um Lebensmittel in den Müll zu werfen", betont Landwirtschaftsexperte Sebastian Theissing-Matei. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (298 Wörter) © Mitja Kobal / Greenpeace

Über drei Monate hinweg ließ die Umweltschutzorganisation “Greenpeace” im Labor der Lebensmittelversuchsanstalt (LVA) sechs verschiedene Lebensmittel nach Überschreiten des Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD) auf ihre Genießbarkeit testen. Untersucht werden Produkte, die vor allem für die Osterjause gerne gekauft werden, darunter Eier, Osterschinken und Striezel. Erste Ergebnisse zeigen, dass alle getesteten Produkte auch 14 Tage nach Ende des MHD genießbar bleiben.

830.000 Tonnen an Lebensmitteln landen im Müll

Aktuell landen laut Greenpeace-Berechnungen rund 830.000 Tonnen essbare Lebensmittel im Müll. Das entspricht 26 Kilogramm pro Sekunde. Dabei gilt: “Wer schaut, riecht und kostet, kann schnell und einfach feststellen, ob ein Produkt noch genießbar ist. Ein überschrittenes Mindesthaltbarkeitsdatum ist noch lange kein Grund, um Lebensmittel in den Müll zu werfen. Das belegt jetzt auch der Greenpeace-Langzeittest”, betont Sebastian Theissing-Matei, Landwirtschaftsexperte bei Greenpeace. “Die im Labor vorgenommenen mikrobiologischen und sensorischen Tests haben gezeigt, dass alle Produkte auch 14 Tage über dem Mindesthaltbarkeitsdatum von Qualität und Geschmack her völlig in Ordnung sind”, sagt Theissing-Matei. Einzig beim Frischkäse wurden bei der sensorischen Untersuchung geringfügige Veränderungen in Konsistenz und Geschmack festgestellt. Verzehrbar sei das Produkt jedoch nach wie vor.

Politik sei gefordert

Theissing-Matei führt aus: “Das Mindesthaltbarkeitsdatum sagt nur aus, bis wann ein Produkt ungeöffnet und bei richtiger Lagerung jedenfalls genießbar ist. Es ist aber kein Verfallsdatum.” Die österreichische Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Lebensmittelabfälle pro Kopf bis 2030 zu halbieren. Damit dieses Ziel aber auch in erreichbare Nähe gelangt, brauche es rechtlich verbindliche Maßnahmen mit konkreten Reduktionszielen, fordert man seitens der Umweltorganisation. “In Zeiten der Klima- und Energiekrise können wir es uns nicht leisten, Lebensmittel wortwörtlich für die Tonne zu produzieren. Die Politik muss volle Transparenz schaffen und sanktionierbare Ziele für die einzelnen Branchen vorgeben”, so der Greenpeace-Experte.