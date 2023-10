RoboCup-Junior Junge Robotik-Forscher messen sich in Klagenfurt Klagenfurt - Am 13. und 14. April 2023 sind die Universität Klagenfurt und der Lakeside Science & Technology Park erstmals Austragungsort für den ROBOCUP JUNIOR Austrian Open 2023. Angemeldet sind 300 junge Robotik-Forscher aus ganz Österreich. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (166 Wörter) #GOODNews © 5min.at

Drei verschiedene Disziplinen erwarten wir die Schüler beim ROBOCUP JUNIOR Austrian Open in zwei Altersklassen: Beim Soccer spielen die Roboter, welche von den Schülern entworfen werden, gegeneinander Fußball. In der Disziplin Rescue suchen die Roboter nach einem Objekt, das sie retten und bei onStage geht es um das größte Showtalent unter den Robotern. Die Altersklassen reichen von 10 bis 14 Jahren und von 15 bis 19 Jahren. Die Veranstaltung findet im Lakeside Park und an der Universität Klagenfurt statt.

Hier der Zeitplan für die Bewerbe in Klagenfurt: Eröffnung am 13. April 2023, um 10.30 Uhr

Beginn der Bewerbe am 13. April 2023, um 11 Uhr

Bewerbe am 14. April 2023 zwischen 8 und 15 Uhr

Siegerehrung am 14. April 2023, um 15 Uhr

Scheu vor der Technik nehmen

Das vorrangige Ziel der internationalen RoboCup-Junior-Initiative ist es, jungen Menschen die Scheu vor Naturwissenschaften und Technik zu nehmen, den Jugendlichen Lust auf eine Ausbildung oder einen Beruf in diesem Bereich zu machen und einen spannenden und zeitgemäßen Unterricht zu ermöglichen. Die Austrian Open bieten Teilnehmern zudem die Möglichkeit, sich für die European RoboCupJunior Open sowie in der Altersklasse „Secondary“ für die jährliche Weltmeisterschaft des RoboCups zu qualifizieren und sich mit der internationalen Konkurrenz zu messen.