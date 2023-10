Kärnten Netz Millionen-Projekt: Neues Umspann­werk in Rangersdorf geplant Rangersdorf - Das neue Umspannwerk soll südlich der Ortschaft Lamnitz errichtet werden, neben der bestehenden 110-kV-Leitung, die von Außerfragant über die Kreuzeckgruppe nach Oberdrauburg führt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (199 Wörter) © Kelag

Das Umspannwerk Rangersdorf wird aus folgenden Teilen bestehen: Aus fünf 110-kV-Leitungseinbindungen, zwei 110-kV-Sammelschienen, einem 110/20-Kilovolt-Trafo, einer 20-Kilovolt-Schaltanlage und sieben 20-Kilovolt-Leitungseinbindungen. “Mit dem neuen Umspannwerk machen wir die Netzinfrastruktur im oberen Mölltal zukunftsfit”, erklärt Reinhard Draxler, Geschäftsführer der Kärnten Netz. Man könne dann bei regionalen Stromausfällen rascher eingreifen und die Erzeugung aus erneuerbaren Energien wie z.B. Photovoltaikanlagen optimal ins Netz integrieren

Frühestens Ende 2024

„Das Umspannwerk Rangersdorf ist notwendig, um das obere Mölltal in den nächsten Jahrzehnten ausreichend und sicher mit Strom zu versorgen, auch unter den steigenden, zukünftigen Herausforderungen“, betont Draxler. Dazu gehöre die verstärkte Nutzung von erneuerbarer Energie zur Stromerzeugung, aber auch neue Anwendungen der Kunden wie E-Autos und Wärmepumpen. Am Mittwochabend informierte die Kärnten Netz den Gemeinderat von Rangersdorf über den aktuellen Stand der Planungen. Nächste Schritte sind Gespräche mit den betroffenen Grundeigentümern und die Einreichung des Projektes bei den zuständigen Genehmigungsbehörden. “Je nach Verlauf der Behördenverfahren und der Bauarbeiten rechnen wir mit einer Inbetriebnahme des Umspannwerkes Rangersdorf frühestens Ende des Jahres 2024. Unser Unternehmen wird rund 15 Millionen Euro in dieses Projekt investieren”, sagt Draxler.