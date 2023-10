Wie schön! Ostermarkt, Fleisch­weihe, Peck­turnier & Co.: Es ostert in Villach Egg am Faaker See - Ostern steuert in Villach vielen Höhepunkten entgegen: Mit dem beliebten Ostermarkt, Fleischweihe und Ostereier-Peckturnier am Wochenmarkt sowie dem schon traditionellen „Offenen Singen beim Marterl“ in Egg am Faaker See. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (261 Wörter) #GOODNews © Stadt Villach / Kompan

Seit 30. März dreht sich in Villach alles rund um Ostern. Im Mittelpunkt steht noch bis Karsamstag der beliebte Ostermarkt für Klein und Groß: mit Kinderzug, Karussell, Trampolin und Ponyreiten. An 15 Ständen kann man wieder alles kaufen, was zu einem traditionellen Osterfest dazugehört, von Handwerkskunst und Dekoration über Schinken und Ostereier bis zum süßen Inhalt des Osternestes. Geöffnet hat der Ostermarkt täglich von 10 bis 19 Uhr. Am Karsamstag von 10 bis 14 Uhr.

Speisensegnung am Wochenmarkt

Ostern mit all den traditionellen Schmankerln ist am Karsamstag natürlich auch zentrales Thema am Villacher Wochenmarkt. “Vom Reindling bis zum Osterschinken, von der Krenwurzen bis zu den Eiern gibt es hier alles in bester Qualität und aus regionaler, ehrlicher Erzeugung”, sagt erklärt Marktreferent Stadtrat Christian Pober (ÖVP). Auch heuer wird es am Karsamstag wieder eine Speisensegnung am Wochenmarkt geben. Um 10.30 Uhr beginnt Stadtpfarrer Richard Pirker mit der festlichen Zeremonie. Ein Quartett des Finanzchores wird die Feier gesanglich umrahmen. Davor lädt Pober zum Ostereier-Peckturnier ab 9.45 Uhr am Marktgelände ein. Auch der Alpen- Adria-Biobauernmarkt und der Spezialitätenmarkt am Karfreitag sind voll auf Ostern eingestellt.

Traditionell Offenes Singen beim Marterl

Ein ebenfalls bereits traditioneller Höhepunkt ist am Ostermontag, dem 10. April 2023, um 14.30 Uhr das „Offene Singen beim Marterl“ auf dem Gretl-Komposch-Platz in Drobollach am Faaker See. Die Sangesfreudigen werden von Grenzlandchor-Leiterin Hedi Preissegger und Mitgliedern des Chores unterstützt und erhalten Heftchen mit bekannten Kärntnerliedern. Stadtrat Pober: “Diese so beliebte und sympathische Veranstaltung gehört zu den Villacher Osterbräuchen, der beeindruckende Zustrom an Gästen untermauert dies.”