Viele Oster­messen in Kärnten werden musikalisch unter­malt Kärnten - Der einzigartige Charakter von Ostern als höchstes Fest im Kirchenjahr kommt auch in der kirchenmusikalischen Gestaltung der Gottesdienste in besonderer Weise zum Ausdruck. Aufführungen gibt es auch in einigen Kärntner Pfarren.

So feiert Dompfarrer Peter Allmaier feiert am Ostersonntag, dem 9. April, um 10 Uhr das feierliche Hochamt im Klagenfurter Dom. SolistInnen, Chor und Orchester der Dommusik bringen die „Missa solemnis“ von Wolfgang Amadeus Mozart zur Aufführung. Die heilige Messe wird auch via Livestream übertragen. Auch in der Stadthauptpfarrkirche Villach-St. Jakob feiert Stadthauptpfarrer Richard Pirker am Ostersonntag um 10 Uhr den Festgottesdienst, der vom Chor der Stadthauptpfarrkirche Villach-St. Jakob musikalisch mitgestaltet wird.

Weitere Chor- und Orchestermessen

Im Rahmen des Festgottesdienstes am Ostersonntag mit Dechant Erich Aichholzer in der Stiftskirche Ossiach um 10 Uhr bringt der gemischte Chor Ossiach mit den Solisten Heidrun Ferianz, Klemen Mihelcic und Franz Duss sowie dem Streicherensemble Ossiach die „Messe in G“ von Franz Schubert zur Aufführung. An der Orgel spielt Michael Wandaller. Das Hochamt mit Dechant Gerfried Sitar am Ostersonntag um 10 Uhr in der Basilika Maria Loreto in St. Andrä im Lavanttal wird vom Domchor der Stadtpfarre musikalisch mitgestaltet. An der Orgel und am Klavier spielt Christian Theuermann, an der Querflöte Mechthildis Kaufmann.