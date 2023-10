Mittwochnachmittag Auto über­schlug sich mehr­mals: Lenkerin (33) endete im Kranken­haus Gnas/ Südoststeiermark - Eine 33-Jährige verletzte sich Mittwochnachmittag, 5. April 2023, beim Überschlag mit ihrem Pkw unbestimmten Grades. Das Fahrzeug wurde schwer beschädigt. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (146 Wörter) © FF Griffen

Gegen 17.20 Uhr fuhr die 33-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark mit ihrem Pkw auf der L211 (Gnaserstraße) von Dietersdorf kommend in Richtung Gnas. Dabei geriet sie vor einer Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache auf das rechte Bankett und prallte gegen eine Holztafel (Ortswappen). In Folge dessen stellte sich der Pkw quer, blieb an einem Grenzstein hängen und überschlug sich mehrmals. Dabei wurde das Dach des Pkw von einer metallenen Brunnenschachtabdeckung aufgerissen, bevor das Fahrzeug total zerstört im angrenzenden Acker zum Stillstand kam.

Lenkerin unbestimmten Grades verletzt

Die 33-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde nach der medizinischen Erstversorgung vom Roten Kreuz ins LKH Feldbach eingeliefert. Ein Alkotest mit der Lenkerin verlief negativ. Für die Aufräumarbeiten standen auch Einsatzkräfte der Feuerwehr Grabersdorf im Einsatz.