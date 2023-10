Kommende Woche

Hofer-Filiale in Velden feiert Wieder­eröffnung

Velden am Wörthersee - Am kommenden Donnerstag, dem 13. April 2023, wird die Hofer-Filiale in der Rosentaler Straße in Velden wiedereröffnet.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (80 Wörter) #GOODNews