Polizei warnt Fahrrad­diebe brechen aktuell ver­mehrt in Keller­abteile ein Kärnten - Die Kärntner Polizei warnt: Aktuell kommt es vermehrt zu Einbrüchen in Kellerabteilen. Im Fokus der Diebe stehen hochpreisige Fahrräder und E-Bikes.

Meist gelangen die Täter durch das Aufbrechen von Vorhangschlössern oder das Aufzwängen von Aluminiumgitter in die Abteile, schildern die Beamten. Dann werde gestohlen, was wertvoll erscheint. Vielfach werden die Fahrräder nach dem Diebstahl auf diversen Internetplattformen zum Verkauf angeboten oder über Händler für gebrauchte Fahrräder vertrieben. Darum geben die Kärntner Polizisten jetzt Tipps, wie ihr euch am besten vor dem Verlust eures Zweirades schützen könnt.

Tipps der Polizei Das Kellerabteil sollte blickdicht gestaltet und stets verschlossen sein

Nach Möglichkeit dort keine wertvollen Gegenstände lagern.

Wenn ihr Fahrräder über den Winter einlagert, dann bewahrt leicht demontierbare Teile wie Vorderrad oder Sattel an einem anderen Ort auf. Dadurch wird das Fahrrad für einen Dieb, der es schnell zu Geld machen will, unattraktiv.

Bewahrt den Akku und das Ladegerät eines E-Bikes immer an einem anderen Ort auf als das Fahrrad selbst. Somit wird der Aufwand für einen Dieb erschwert, das Diebesgut weiterzuverkaufen.

Am besten ist das Fahrrad in einem Fahrradabstellraum untergebracht. Versperrt es dort mit einem hochwertigen Schloss an einem fixen Gegenstand.

Für den Fall der Fälle füllt einen Fahrradpass aus und verwahrt diesen gut. Dadurch kann ein gestohlenes Rad schneller identifiziert und der Besitzerin oder dem Besitzer dadurch rascher zugeordnet werden.