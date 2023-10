Auf Rastplatz überfallen Lenker (31) schlief im Auto - Als er auf­wachte, erlebte er eine böse Über­raschung A2 Südautobahn - Der 31-jährige Lenker parkte Mittwochmorgen, dem 5. April, am Autobahnrastplatz Laßnitzhöhe. Er wollte sich lediglich kurz von seiner langen Fahrt ausruhen. Um 5 Uhr wurde es dann plötzlich aus dem Schlaf gerissen. Wie aus dem Nichts wurde er von Unbekannten überfallen. "Die Täter gingen dabei äußerst rasch und zielstrebig vor", so die Polizei. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (145 Wörter) © 5min.at

Der 31-Jährige befand sich in den frühen Morgenstunden schlafend in seinem Pkw. Bei seiner Durchreise durch Österreich legte der Ukrainer auf einem Rastplatz auf der A2 eine Pause ein. Plötzlich wurde er geweckt: “Gegen 5 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter die Seitenscheibe des Pkws ein”, heißt es seitens der Polizei.

Mit Auto und Opfer davongefahren

Vermutlich um schnell und unerkannt handeln zu können, stiegen sie in das Fahrzeug und fuhren mit dem Opfer in Richtung Graz. Nach nur wenigen Minuten blieben die Täter an einer weniger stark frequentierten Örtlichkeit im Bereich Grambach stehen. Anschließend flüchteten sie mit der Diebesbeute (Bargeld, zwei Mobiltelefone) im Wert von mehr als tausend Euro.

Lenker leicht verletzt

Der im Pkw zurückgelassene Ukrainer erlitt leichte Verletzungen und konnte auf sich aufmerksam machen. Raubermittler des Landeskriminalamtes Steiermark führen nun die weiteren Ermittlungen.