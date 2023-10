Sofa brannte Brand in Klagen­furt: Für Katze kam jede Hilfe zu spät Klagenfurt - Gegen 11 Uhr brach in einem Mehrparteienhaus in der Völkermarkter Straße ein Brand aus. Ein Zigarettenstummel setzte das Sofa in einer Wohnung vermutlich in Brand. Der Mieter wurde vom Roten Kreuz versorgt, für seine Katze kam allerdings jede Hilfe zu spät. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (221 Wörter) © Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Wörthersee

Erst kürzlich, gegen 11 Uhr, kam es in einem Brand in einem Mehrparteienhaus in der Völkermarker Straße im Bereich Schachterlweg. Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt sowie die Freiwillige Feuerwehr St. Peter, Rettung und Polizei standen vor Ort im Einsatz. Kurzfristig waren wegen der Löscharbeiten beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Mieter gab an, dass er vermutlich einen Zigarettenstummel weggeworfen habe und dann eingeschlafen sei. Eine Sofa-Garnitur dürfte gebrannt haben. Durch die Rauchentwicklung und die daraus resultierende Atemnot sei er aufgewacht und habe sofort die Wohnung verlassen und setzte seine Vermieterin in Kenntnis.

Katze überlebte Brand nicht

Mittlerweile ist der Brandeinsatz wieder beendet, Stand 13 Uhr. Das Feuer war in einer Wohnung im dritten Stock ausgebrochen sein. “Bei unserer Ankunft war der Mieter schon aus der Wohnung draußen und wurde vom Roten Kreuz betreut”, so ein Sprecher der Berufsfeuerwehr Klagenfurt gegenüber 5 Minuten. Der Mieter war dennoch in Sorge, immerhin befand sich noch seine Katze in der brennenden Wohnung. “Während der Löschmaßnahmen konnten wir die Katze nicht finden. Erst nach Brand-Aus. Sofort haben wir die Katze mit Sauerstoff erstversorgt”, heißt es seitens der Feuerwehr. Trotz aller Bemühungen der Einsatzkräfte ist das Haustier dennoch verstorben. Der 30-jährige Wohnungsmieter wurde aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Klinikum Klagenfurt verbracht. Eine Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.