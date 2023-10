Mit 69 Jahren Nach schwerer Krank­heit: Spitzen­koch Reinhard Gerer ver­storben Steiermark - Er zählte zu den besten Köchen Österreichs: Reinhard Gerer. In der Nacht auf Donnerstag, den 6. April, verlor er leider den Kampf gegen seine schwere Krankheit. Er verstarb mit 69 Jahren kurz vor seinem Geburtstag. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (115 Wörter) © Montage: PALAZZO Produktionen GmbH/APA-OTS/Schedl // Pexels.com

Große Trauer um Reinhard Gerer: Der Spitzenkoch ist in der Nacht auf Donnerstag nach langer Krankheit verstorben. Der gebürtige Steirer ist nur wenige Tage vor seinem Geburtstag aus dem Leben geschieden, denn am 12. April wäre er 70 Jahre alt geworden. Gerer zählt zu den bekanntesten Hauben-Köche Österreichs.

“Ein herzlicher und guter Mensch”

Die große Trauer um seinen Tod zeigt sich schon jetzt, kurz nachdem die Nachricht bekannt wurde, in den Sozialen Medien. “Ein herzlicher und guter Mensch, toller Koch und vor allem Freund ist leider von uns gegangen. Lieber Reinhard, wo immer du jetzt bist – wir werden immer an dich denken”, schreibt ein bekanntes Wiener Restaurant in einem Posting.