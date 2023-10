Party ohne Ende! Big Comeback: Meilenstein kommt in den V-Club Villach Villach - Schlager und Party gemeinsam kann nur eines bedeuten. Die legendäre Band Meilenstein kommt in den V-Club Villach. Am 8. April sorgen sie wieder für Stimmung, und zwar die ganze Nacht! Das dürft ihr auf keinen Fall verpassen! von Carla Staber 2 Minuten Lesezeit (309 Wörter) Werbung Schlager ohne Ende! © V-Club

Wer ist schon seit Jahren nicht mehr aus der Partyszene wegzudenken, garantiert für coole Partys, mega Stimmung und großartige Musik? Richtig, MEILENSTEIN! Und wer glaubt ihr, lässt euch dieses Osterwochenende so richtig abfeiern? Richtig, MEILENSTEIN! Am 8. April ist es endlich wieder so weit. Die legendäre Band Meilenstein ist live im V-Club Villach. Sie sorgen mit ihrem mega Hits für eine ausgelassene Partynacht und fantastischer Unterhaltung bis in die frühen Morgenstunden. Worauf wartet ihr also noch? Start um 21 Uhr im V-Club!

V-Club mischt auch die Klagenfurter auf

Wusstet ihr eigentlich, dass der V-Club sogar in Klagenfurt ganz schön mitmischt? Ja, richtig! Und zwar ist der V-Club Villach Sponsor des TSV Grafenstein. Diese Verbindung zwischen dem V-Club und dem TSV Grafenstein ist mittlerweile schon zu einer engen Partnerschaft und auch Freundschaft geworden. Gerade erst im März ist der gesamte Verein mit 30 Mann mit einem Bus nach Villach gekommen und um den V-Club Villach zu besuchen. “Wir sind sehr froh und auch dankbar über diese Unterstützung!“, erzählt uns Michael Fromm, der sportliche Leiter des TSV Grafenstein.

V-Club Villach Sponsor den TSV Grafenstein © TSV Grafenstein Die Hardcore Fans und Stimmungsmacher vom TSV Grafenstein mit Mario Santner vom V-Club Villach. © TSV Grafenstein Auch die jungen Zuseherinnen Michelle und Valentina waren vom Spiel begeistert. © TSV Grafenstein

Sicher nach Hause, sogar bis nach Klagenfurt!

Ach ja, apropos Klagenfurt! Sogar von dort kann jeder ganz einfach in den V-Club Villach und danach auch sicher und problemlos wieder nachhause kommen! Mit dem V-Taxi brauchst du dir nie wieder Sorgen um eine Mitfahrgelegenheit machen! Das Beste daran? Behalte deine Shuttle-Rechnung für den nächsten Club-Besuch und tausche sie gegen ein Getränk ein. Wähle einfach die Shuttle-Hotline 04242 33355, lass dich und maximal 7 weitere Partyfreunde abholen und lass den Rechnungsbetrag auf deine V-Shuttlecard laden. Das Guthaben kannst du schließlich für Eintritte, 0,35 oder 0,7 Liter Getränke einlösen. Mega! Auch nach der Heimfahrt lohnt es sich, die Rechnung aufzubewahren. Mehr Infos zum Shuttle Service vom V-Club findest du hier.