Neuer Foodtruck eröffnet

"Baking Puff's": Süßer Duft von Wind­beuteln weht beim Center West

Graz - Ein süßer Duft weht ab morgen am Parkplatz des Grazer Einkaufszentrums "Center West". Die jungen Köche Daniel und Michael eröffnen am morgigen Freitag, dem 7. April, ihren Foodtruck "Baking Puff's". Ab 9 Uhr sind die beiden mit ihren "Puff's", auch bekannt als Windbeutel oder Brandteigkrapfen, in verschiedensten Geschmackssorten am Start.

von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (184 Wörter)