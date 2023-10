Einsatz heute Morgen Weg­geworfene Zigarette verursachte Feuer Pörtschach - Morgendlicher Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Pörtschach. Eine weggeworfene Zigarette verursachte heute Früh einen Brand im Bereich der Hauptstraße. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (74 Wörter) SYMBOLFOTO © FF Kalvarienberg

Am heutigen Donnerstagmorgen, dem 6. April, kam es gegen 7 Uhr in Pörtschach zu einem Brand im Bereich der Hauptstraße. “Dabei dürfte eine weggeworfene Zigarette, welche in den am Boden befindlichen Lüftungsschacht fiel und dort eine Matratze, welche zur Wärmedämmung diente, entzündete”, berichtet die Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Pörtschach am Wörthersee konnte den Brand mit zehn Kräften und zwei Fahrzeugen löschen. Es gab keine Verletzte.